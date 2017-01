Panikattacken

Interview für die Zeitschrift VITAL Cala H. Cervera (Orthomolekularen Ernährungswissenschaftler)

Unser regelmäßiger Mitarbeiter auch lange Panikattacken gelitten. Sie schaffte es dank Ernährung zu überwinden, ein Thema, in dem er majoring endete.

Vielleicht ist der beste Weg, um diese Störung zu beschreiben, ist von Ihrem eigenen Fall. Können Sie erklären, dass Sie hatten und wenn die Symptome beginnen?

Meine Panikattacken – siehe hier begann erst, als ich etwa 8 Jahren. Ich erinnere mich, dass vor allem in der Nacht gelitten, ins Bett zu gehen, und oft auch in den frühen Morgenstunden. Die Symptome, die ich hatte, waren vor allem Übelkeit, Herzklopfen, Zittern, Gefühl der Unwirklichkeit und vor allem Furcht und Angst. Im Laufe der Jahre entwickelte ich neue Symptome wie Darmkrämpfe, Schwindel und Atemnot. Nach der Pubertät erreicht wurde ich agoraphobic und war so bis zu 28 Jahren.

Wie kommen Sie zu dem Schluss, dass es eine Störung im Zusammenhang mit Lebensmitteln war?

Ich fühlte mich so schlecht und so das Leben beschränkt ich führe, habe ich das Problem als außerhalb heraus zu lösen. Es kam mir zu beginnen, dass der beste Weg, um zu verstehen, was mit mir geschah über die Funktionsweise des menschlichen Körpers würde zu lernen. Zunächst begann ich Bücher konzentrierte sich auf die Untersuchung der Gesundheit zu lesen, nicht die Krankheit. Allmählich verstand ich die Bedeutung der Ernährung und ihre Rolle in den Körper, und so langsam wurde ich mein eigenes Essen zu ändern. Dieser Schritt war eine große positive Veränderung in meiner Gesundheit. Es gab keinen Zweifel, dass meine Panikattacken im Zusammenhang mit Lebensmitteln wurden oder zumindest könnte durch sie verschlimmert werden. Ich beschloss, Orthomolekularen Ernährung am Institut für Optimum Nutrition in London zu studieren und es war dort, wo ich über meine eigene Biochemie gelernt. Ich entdeckte, dass meine Panikattacken waren nur Symptome reaktiver Hypoglykämie (niedriger Blutzucker). Zur Behandlung der Symptome vollständig verschwunden. Ich verbrachte ein Jahr dieses Problem zu untersuchen und ich trafen uns einige sehr interessante Arbeit an Orthomolekularen Psychiatrie, die mich ermutigt, über das Thema weiter zu studieren. Auch durch meine klinische Arbeit habe ich einige Patienten haben gesehen, viel besser, und haben sogar vollständig erholt sie Glukosespiegel mit Diät und bestimmten Nährstoffen zu balancieren.

Eine Änderung ist genug Kraft um diese Störung zu heilen?

Es hängt davon ab. Wenn Panikattacken einen emotionalen Ursprung haben, können Nahrungsbehandlungskontrolle helfen und dass die Person im Allgemeinen besser zu fühlen. In der Tat dürfen wir nicht vergessen, dass das Gehirn ist das Organ, in dem unsere Gedanken produziert werden und, wenn sie nicht richtig ernährt wird, ist schwierig, uns gesund Gedanken zu produzieren. Aber in diesen Fällen müssen wir besonderes Augenmerk auf den psychologischen Teil der Behandlung.

Wenn Panikattacken durch niedrigen Blutzucker verursacht werden, dann eine spezifische und individuelle Änderung der Ernährung und die Verwendung eines bestimmten Nährstoffen kann enorm effektiv sein. Manche Menschen, trotz der Durchführung einer Änderung der Ernährung, nicht besser zu fühlen. Dies kann auf mehrere Faktoren zurückzuführen sein, die auch den Mechanismus der Glukoseregulierung stören können: Allergien oder Lebensmittelunverträglichkeiten;criptopirroles Überschuss (Elemente, die den Körper von rob Vitamin B6 und die Mineralstoffe Zink und Mangan – lebenswichtige Nährstoffe, Einbrüche zu kontrollieren zucker); eine genetische Veranlagung für übermäßige Produktion von Histamin (ein Neurotransmitter, die das Nervensystem reizen können); oder Parasiten, die rauben dem Körper Glukose. All diese Faktoren müssen berücksichtigt werden, wenn ein Patient mit Panikattacken zu behandeln.

Was ist mit den psychologischen / emotionalen Teil? Welche Erklärung eine Panikattacke geben wird Agoraphobie (etwas üblich)? Gibt es eine Lösung?

Die Panikattacke, unabhängig von ihrer Ursache, lassen Speicher. Es gibt Menschen, die von ihm tief geprägt sind, bis zu dem Punkt der Rückkehr von der Idee erschreckt lebenden anderen zu haben. So können Sie Agoraphobie entwickeln (obwohl es klar sein sollte, dass nicht alle agoraphobic Loa Panikattacken gelitten haben). In meinem Fall hatte meine erste Angriff eines biochemischen Ursprungs, die mir ein psychologisches Problem ausgelöst hat. Wenn dies geschieht, die biochemische Teil und emotional beeinflussen sich gegenseitig, das Problem Betankung. Dies macht Erholung schwierig.Ich konnte nicht persönlich meine Platzangst durch die psychologische Arbeit zu überwinden, aber ich konnte tun, wenn ich meine Biochemie ausgeglichen. Was hat mir geholfen, zu verstehen war, dass tatsächlich hatte keine Panikattacken, aber niedriger Blutzucker, und daher hatte die absolute Kontrolle über sie. Ich hörte auf Angst. Als er die Angst vor Panikattacke verschwunden verschwunden auch meine Platzangst. Dies ist natürlich, geschah nicht über Nacht. Es ist bekannt, dass je komplexer ein Körper, wie im Fall des Menschen ist, kann mehr Zeit einen negativen Reiz erinnern, ohne notwendigerweise kontinuierlich ausgesetzt bleiben. Dies kann es schwierig machen, aber nicht unmöglich vollständige Genesung.

Ihre Behandlung wird auf alle Fälle ausgedehnt, in denen Panikattacken auftreten?.

Wie ich schon sagte, in einigen Fällen ist die orthomolekulare Behandlung in der Erholung entscheidend sein kann, in anderen kann es sich um eine ergänzende Behandlung sein. Natürlich, für die individuellen Bedürfnisse der einzelnen Person entworfen richtige Ernährungsmängel, folgen eine optimale Ernährung und die Beseitigung bestimmter Antinährstoffe, in anderen Worten, kann sich positiv auf die Erholung nur dazu beitragen, die Biochemie des Körpers zu balancieren.

Was ist Ihre Lösung, wie lange und wenn es voll wirksam ist?.

Es ist Zucker (Glucose) im Blut zu regulieren. Wenn wir essen raffinierte Kohlenhydrate, einschließlich Backwaren, weißer Zucker, Weißbrot, auch Softdrinks und Alkohol, Zuckerspiegel im Blut erhöhen erheblich und schnell. Die Bauchspeicheldrüse produziert dann das Hormon Insulin, diese Werte zu reduzieren. Dies kann die Rebound-Effekt verursachen, dh Zuckerspiegel nach unten und die Person fühlen sich müde, schwindlig, reizbar, unfähig, sich zu konzentrieren, zitternd, verwirrt. Wenn wir diese Symptome und nicht essen etwas in den nächsten Minuten (entweder einfach, weil wir schlafen, bei der Arbeit, oder weil wir das Gefühl von Hunger nicht erkennen) zu ignorieren, der schnellste Weg für den Körper wieder zu erhöhen Niveau der Glukose es ist durch die Produktion des Hormons Adrenalin. Dies kann unangenehme Symptome wie Herzklopfen, Übelkeit, mehr Zittern, Schwindel, Magenkrämpfe, Würgen, Ersticken, Schwitzen, Sehstörungen, Schwindel und Angst. Einnahme von Stimulanzien wie Kaffee und Tee und das Auslassen von Mahlzeiten bevorzugen auch die Produktion von Adrenalin. Meine Behandlung ist es, diesen Mechanismus zu regulieren, um eine übermäßige Produktion von sowohl Insulin und Adrenalin zu vermeiden, und führte durch eine individualisierte Diät, die Korrekturpotenzial Mangelernährung, Nachweis von Nahrungsmittelunverträglichkeiten, und das Entfernen von anti-Nährstoffe und Stimulanzien.

Es ist auch wichtig, um die Drüsen zu stärken, die diese Hormone mit spezifischen Nährstoffen erzeugen. In einigen Fällen ist es notwendig, wie ich schon sagte, richtig Überschuss criptopirroles, Histamin und Parasiten zu beseitigen. Parallel zur Behandlung ist wichtig, eine Form der Übung zu üben.

By the way, gibt es viele Leute, die glauben, dass Zuckerspiegel sind gut, weil Bluttests so an. Ich möchte klarstellen, dass Bluttests sind keine zuverlässige Methode für eine reaktive Hypoglykämie zu erkennen.

Die Behandlung dauert in der Regel Monate, es ist ein langsamer Prozess. In der Tat hängt alles von der Person, wie lange dauert dieses Ungleichgewicht Leiden, ihre Biochemie, Genetik, usw.

Wenn die Quelle von Panikattacken ein Ungleichgewicht in Glukoseregulierung, kann die Behandlung sehr effektiv sein.

Sobald es geschafft hat, Angriffe zu beseitigen fallen Sie wieder? Ist die Behandlung für das Leben?

Ja, man kann zu Rückfall zurückzukehren, und es ist einfach. Back, regelmäßig, eine Diät mit hohem raffinierten Kohlenhydraten, Zucker, Alkohol und Stimulanzien kann zu Rückfällen führen. Tatsächlich, ich kenne niemanden, der nach einer optimalen Ernährung gewöhnt sind, haben zu ihren alten Essgewohnheiten zurück. Vor allem, weil sie viel besser mit dieser neuen Diät, und zweitens, weil es aufhört, eine Behandlung zu sein, ein Weg des Lebens zu werden.

Könnten Sie eine Standard-Diät erklären?

Es ist schwer zu verallgemeinern, da der Schlüssel der Orthomolekularen Ernährung ist die individuelle individualisierte Ernährung zu bringen, basierend auf ihren persönlichen Bedürfnissen. Aber oben, werde ich sagen, dass es einige wichtige Punkte sind diese Art der Ernährung zu folgen:

Es ist sehr wichtig, einige Protein bei jeder Mahlzeit zu konsumieren, zum Beispiel Eier, Nüsse, Samen, Sojaprodukte, Algen, Ziege oder Schafskäse, Reis mit Gemüse, und wenn vegetarischen Fisch und weißes Fleisch ist es nicht. Sie müssen regelmäßig zu essen, ist es vorzuziehen, kleine Mahlzeiten zu machen, aber gefolgt, zum Beispiel sechs Mal am Tag. Vermeiden Sie raffinierte Kohlenhydrate (Brot, Spaghetti und weißer Reis, Produkte, die mit weißem Mehl, wie Pizza), Zucker, Honig, Alkohol, Fruchtsäfte, Obstkonserven und Stimulanzien wie Kaffee (übrigens, Zigaretten auch stimulieren die Produktion von Adrenalin). Wenn Obst zwischen den Mahlzeiten gegessen wird, ist es eine gewisse Art von Protein begleiten müssen, zum Beispiel einen Apfel mit einer Scheibe von Pecorino oder einige Mandeln. Reduzieren den Verbrauch von Weizen und Milchkühe, wie sie sind zwei Lebensmittel, die Intoleranz und Glukose Ungleichgewichte verursachen können.

Gibt es einige physische oder psychische Eigenschaften, die Panikattacken leiden prädisponieren?

Es ist eine schwierige Frage zu beantworten. Ich habe alle Arten von Menschen getroffen. Darüber hinaus gibt es ähnliche Eigenschaften in histadélicas Menschen (die genetisch hoch sind in Histamin) und die pirrolúricas (diejenigen, die überschüssige criptopirroles produzieren), die prädisponiert ist, niedriger Blutzucker leiden und deshalb Panikattacken. Es ist schwierig zu verallgemeinern. Persönlich habe ich noch keine Schlussfolgerung in dieser Hinsicht erreicht.