Mann erobern – diese Tipps

Sicherlich ein Mann oder eine Frau zu verlieren, die noch haben wollen, eine der peinlichsten Dinge zu sein. Ich weiß, weil wie viele andere, ich dort waren. Wenn das Ihr Dilemma ist, und suchen Mann erobern – wichtige Tipps nach Möglichkeiten, mit Ihrem Mann oder Frau, um wieder nach dem Lesen dieses Artikels und die notwendigen Schritte unternehmen, werden Sie auf dem richtigen Weg legen. Denken Sie daran, es gibt keine hoffnungslosen Situation. Jeden Tag gibt es Paare, die, nachdem sie gegangen durch einen Bruch versöhnen, unabhängig von der Situation.

Um Ihre Ex diese todsichere Tipps befolgen

1- nicht – . Kontaktzeit Zu diesem Zeitpunkt sollten Sie Ihre Ex – Jagd zu stoppen. Es wird nicht funktionieren , wenn Sie ständig sind , um die Stadt zu fragen laufen, zu weinen und betteln Ihre Ex Mann erobern zurück, dass nur ihn weiter entfremden. Er oder sie wird sehr enttäuscht , wenn Sie eine bedürftige aussehen und verzweifelt.

Wenn Sie nur brechen (weniger als ein paar Wochen) ignorieren (a) vollständig. Ignoriert ihn werden Sie nicht das Gefühl, dass Sie sehr gut sind, ohne ihn (es) und Sie bekommen mit Ihrem Leben, das ist das Gegenteil von dem, was Sie wollen, wenn Sie versuchen, mit Ihrem Mann oder eine siehe da Frau zurück zu bekommen.

Es muss eine berührungsfreie Zeit sein, in der man ihn nicht anrufen oder Sie ihn SMS-Nachrichten senden sagen, dass sie zurückkehren möchten. Das macht Sie schwach aussehen und fertig (o). Sie nicht beten. 4 Wochen keinerlei Kontakt.

Ponte Liste 2- (o) und wirkt völlig gleichgültig. Ich weiß, es ist das Gegenteil von dem, was Sie fühlen und was Sie wollen. Ist dies aber der Weg , um Ihre Ex zurück zu bekommen , ist nicht wert,? In diesen 4 Wochen weiterhin mit Ihrem normalen Leben. Konzentrieren Sie sich auf Sie. Denken Sieüber die Fehler , die Sie gemacht, die zum Bruch geführt und darüber nachdenken , was man hätte anders machen können.

3- Verbringen Sie Zeit mit Ihren Freunden und zu versuchen, haben Spaß . Dies wird das Vertrauen (oder) zu erhöhen, Sie Sie treffen ermutigen Sie erhalten , wenn Sie Ihre Beziehung zerbrach. Wenn Sie Ihre Ex erhalten möchten, dann müssen Sie darauf vorbereitet sein (oder) , wenn die Zeit kommt , und wenn , so dass Sie in sich selbst ein hohes Maß an Vertrauen haben müssen (o).

4- finden andere Dinge zu konzentrieren . Wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit auf eine neue Tätigkeit zukonzentrieren, Sie werden weniger Zeit zum Nachdenken über Ihre Ex-Freund oder Ex-Freundin. Sie werden stärker und die Kontrolle über Ihr Leben zu fühlen. Wenn Sie in Kontakt mit ihm oder ihr zubekommen, wird Ihr Ex erkennen , dass Sie positiv entwickelt haben und wird wahrscheinlich beginnen Gedanken zu machen.

5- Achten Sie auf Ihr Aussehen , wenn Sie Ihre Person haben zu vernachlässigen. Ändern Sie dies und versuchen , das Beste zu sehen , Sie können. Zum dem Fitness – Studio, auf die bestmögliche Art und Weise zu bekommen, nehmen Sie einen guten heißes Schaumbad, fixieren Sie Ihre Haare und wählen Sie Kleidung , die Sie sehr gut vereinbaren.

6- Planen Sie Ihre ersten Worte. Nach vier Wochen Ihre ersten Worte vorbereitet, proben , was Sie zu Ihrem Ex sagen , denn das ist sehr wichtig. Wenn Sie die falschen Wörter sagen, verlieren Sie die Möglichkeit , Ihr Ex – Freund (Freundin) kehrt zu bekommen. Nicht immer mit Weinen oder betteln reagieren. Dies allein wird Sie mehr gereizt fühlen Sie (a) und Sie kommen wieder zu verkleinern.

7. Der erste Ansatz . Senden Sie eine SMS – Nachricht zu fragen , ob Sie möchten , um beiläufig etwas tun , ohne Kompromisse ihn , wie das Gehen zu nehmen ein paar Drinks mit Freunden, gehen ins Kino, zum Joggen usw. Und was auch immer es ist, dass es Spaß macht. Shelve ernsthafte Gespräche vorerst. Sie werden viel Zeit haben , später darüber zu reden.

8- Der zweite Ansatz. Lassen Sie ihn wissen , dass dies alles Zeit , die Sie über ihn gedacht haben (sie). Erinnern Sie ihn über die Zeit , die ich in einem Restaurant zum Essen ging und ging wirklich gut erinnern nur glückliche Momente. Senden Sie eine kurze E – Mail zu lassen Sie wissen , dass vor kurzem gingen in dieses Restaurant und man erinnerte sich (ihr).

9- Seien Sie der Person , dass (sie) fiel in der Liebe. Er zog wurde (a) für Sie, denn es fühlte sich gut neben dir zu sein und Sie llenabas ihre emotionalen Bedürfnisse. Wie haben Sie sich verändert?Korrektur schlechte Gewohnheiten und Fehler, falls vorhanden. Halten Sie eine positive Einstellung um Sie herum. Lächeln und zeigen Glück. Halten Sie immer eine positive Einstellung ein gutes Gefühl über sich selbst (o) und Ihre Freunde machen , wenn Sie sind ein gutes Gefühl.

Der dritte Ansatz 10-. Laden Sie ihn ein Gespräch zu führen. Drücken Sie Ihre obwohl Dinge nicht funktioniert aus zwischen den beiden. Fragen Sie , ob sie jetzt darüber reden kann. Der dritte Ansatz wird entscheidend sein. Dies ist , wo neu über die Beziehung und die Möglichkeiten der Rückkehr zusprechen beginnen würde.

