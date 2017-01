Lottozahlen heute

In der Auslosung für La Primitiva heute, Samstag , 27. August haben keine Tickets validiert oder acertantes Special Category Erste Kategorie, so dass die Menge der beiden Lottozahlen – so klappt es! Kategorien den Topf zu schwellen für die nächste Ziehung geht.

Zweite Kategorie Lottozahlen – klick hier und heute acertantes haben zehn Karten erschienen, ausgezeichnet 21.759,34 € pro Person.

Erhöht Topf Primitiva Lotterie für die Auslosung am kommenden Donnerstag, 1. September , in dem ein einzelner acertante der Top Flug verdienen konnten 4.500.000 € .

Viel Glück an alle und mit dem Boot Donnerstag!.