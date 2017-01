Die Auflösung erfolgt. Es s Copy Trading Erfahrungen ollte eine Anforderung zur Kindertagesstätte sein , um die Sprache Abbildung aller Kinder ab dem Alter von drei Jahren bieten. Vor der Entscheidu Copy Trading Erfahrungen ng, hat es starke Resistenz gegen diese von einer Reihe von Forschungseinrichtungen. Wenn das Angebot von Sprach Mapping wird in Kü Copy Trading Erfahrungen rze in Kita präsentiert werden, ist es unwahrscheinlich , dass das Argument gegen die Annahme des Angebots wird den Elt Copy Trading Erfahrungen ern vorgestellt. Lassen Sie mich deshalb unter einen kurzen Bericht über fünf wesentliche Argumente geben , die sich auf allgemeine Sprach Kartierung in Opposition gestellt wurden , in Bezug auf drei Jahre Kindergarten.

1. Verschmälerung der Ausdrücke der Kinder. Große Teile des Kindes Sprache und Kommunikationsform Copy Trading Erfahrungen en nimmt nonverbal statt. Es ist schwierig , Kinder beim Umgang mit Blick, Weinen, Empathie und Fürsorge Aktionen zu entwerfen. Im Gegensatz dazu , Phonetik, Diktion, Satzbau Copy Trading Erfahrungen und konzeptionelles Verständnis Bereiche , die in ein Formular eingegeben werden würde. Die Konzentration s Copy Trading Erfahrungen peziell auf diese Bereiche, unsere Aufmerksamkeit von anderen Dimensionen der Kind – Kommunikation entfernt und kann Fokus helfen , von der kindlichen Kompetenzen ist weg und über das Kind fehlt.

2. Schlechtere Lernumgebung. Es gibt Hinweise darauf , dass Mapping starke Werkzeuge sein Copy Trading Erfahrungen können , die leicht die Führung des Bildungsprozesses werden. Ein Ergebnis der Kartierung Einsatz in Kindergärten zu erhöhen kann daher sein , dass die allgemeine Qu Copy Trading Erfahrungen alität der Kindergarten verschlechtert. Wenn die Aufmerksamkeit in die Aspekte verengt ist , die Erhebung gebildet für e Copy Trading Erfahrungen ine schlechtere Lernumgebung die Grundlage sein kann. Die vielfältigen Erfahrungen , die Basis für die Entwicklung der Kinder von wesentlicher Bedeutung ist, wird reduziert.

3. Nicht erfolg Copy Trading Erfahrungen reiche Nutzung von Ressourcen. In Dänemark war genau die gleiche Entscheidung jetzt in Norwegen gemacht, abgeschafft , weil es stellte sich heraus , dass die Umfrage führte zu Erziehern weniger Zeit mit ihren Kindern verbracht. Dies reduziert Umgebung , in der Sprache entwickelt. In Bezug auf die Kinder , die tatsächlich Copy Trading Erfahrun Copy Trading Erfahrungen gen mit derSprache Verzögerung zu kämpfen, kann es sinnvoll sein , geeignete Bewertungswerkzeuge zu verwenden , so dass sie die pädagogische Unterstützung sie benötigen , bekommen kann.Es ist wenig Ressourcen einzelne Kinder in Kindertagesstätten zu verfolg Copy Trading Erfahrungen en. alle Mapping, zu suchen für zukünftige Fehler und Auslassungen in einigen, Ressourcen von denen zu stehlen , die wirklich brauchen zusätzliche Unterstützung sind.

4. Rechts Perspektiven. Der Lehrplan für den Kindergarten Inhalt und Aufgaben sind Regelungen zum Kindergartengesetz und gibt an : Dokumentation zu den einzelnen Kinder beziehen , könn Copy Trading Erfahrungen en außerhalb der Kindergarten mit der Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen in Verbindung verwendet werden , wenn dies mit dem Kinder Eltern / Erziehungsberechtigte in enger Copy Trading Erfahrungen Zusammenarbeit geschieht. (&) Kindergarten wird normalerweise nicht berücksichtigen Leistung der einzelnen Copy Trading Erfahrungen Kinder in Bezug auf bestimmte Kriterien, ref. Abschnitt der Dokumentation der Entwicklung des einzelnen Kindes. Es bricht das Prinzip der Dokumentation der einzelnen Kinder. Eine Maßnahme , die zuvor wurde eine Zusammenarbeit zwischen Kindergarten, Eltern und Unterstützungseinrich Copy Trading Erfahrungen tungen wir Copy Trading Erfahrungen d nun eine Maßnahme sein, die für alle Kinder gilt. Zur Identifizierung von Kindern festgelegten Kriterien müssen auch als eine Möglichkeit verstanden werden , auf einzurichten Lernen, das auch gegen die Vorschriften hinausgeht.

5. Ethische Perspektiven. Die konsequent gegen die Entscheidung ist ein ethischer Natur.Um zu versuchen , die Entwicklung von Kindern in ausgewählten Bereichen zu standardisieren ist eine instrumentale Ansicht der Bildung und dem Volk. Die Dokumentation jede Copy Trading Erfahrungen s einzelnen in der Gesellschaft wächst. Jetzt beginnen wir früher, und das Verzeichnis ,das uns ist Problem von Anfang an steigende folgen. Copy Trading Erfahrungen

In diesen Tagen, erstellt es eine Petition gegen diese Entscheidung. Die Petition ist historisch im Kindergarten Kontext sowohl in Umfang und Breite der Disziplinen. Ein Fachmann in verschiedenen Bereichen Copy Trading Erfahrungen wie Bildung, Norwegisch, Theologie und Publizistik unterstützt die Petition, die von Anrede von Oma zum Professor vertreten. Von Menschen , die unterzeichnet haben , sind Autor und Familientherapeut J Copy Trading Erfahrungen esper Juul, der ehemalige NRK Causeur Inge Eidsvåg und Professor Emeritus in Bildu Copy Trading Erfahrungen ng Lars Løvlie. Es stimmen Petition scheinen sich auf eine Sache einig: Instrumentualisering der Copy Trading Erfahrungen Kindheit nicht das Kind am besten ist , ist. Weder jetzt oder später im Leben.